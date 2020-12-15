  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:43:53 -
ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Küba ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz
Gündem

Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bu süreci yapısal değişimler ile geçirecek..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay