ABD Başkanı Trump'tan YPG'ye geri çekilme çağrısı: Hiç şansları yok ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'ye "geri çekilin" çağrısı yaptı. Trump, "Türkiye'nin hava gücü karşısında hiç şansları yok." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'ye geri çekilme çağrısı yaptı. Trump, YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi. Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, terör örgütü YPG'ye çekilmeleri çağrısında bulunarak, "Türkiye'nin hava gücü karşısında hiç şansları yok." dedi. '50 sene daha Suriye'de kalamazdık' ABD'nin Suriye'den çekilme kararını savunan Trump, "Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı" dedi. Trump, "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı. Yaptırım konusuna da değinen Trump, "Türkiye dini azınlıkları korumak dahil, sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygularız." tehdidinde bulundu.

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