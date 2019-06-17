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ABD Başkanı Trump, öksüren kişiyi salondan attırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulunduğu sırada öksüren bir kişiyi dışarı attırdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
ABD Başkanı Trump, öksüren kişiyi salondan attırdı

Beyaz Saray'daki Oval Ovis'te vergi siciliyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları sırasında öksüren bir kişiyi dışarı attırdı.

"Bu hoşuma gitmedi"

ABC'den George Stephanopoulos'un 'This Week' (Bu hafta) programı için açıklamalarda bulunan Trump, "Belki bir gün yayınlarım" dediği vergi sicilinin 'ne kadar fantastik olduğunu' ancak avukatlarının bunu yayınlamasına izin vermediğini açıkladığı sırada, ofiste bulunan başka bir kişinin öksürdüğü duyuldu.

Öksürük seslerinden rahatsız olan Trump, önce cevabını tekrarlamaya çalıştı, ancak öksürük sesleri devam edince "Cümlemin ortasında öksürüyor, bu hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı ve öksüren kişinin dışarı çıkarılmasını istedi.

Stephanopoulos ise, Trump'ın ofisten attırdığı kişinin Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney olduğunu söyledi ancak yayınlanan görüntülerde Mulvaney kaydedilmedi.

"Burada öksüremezsin"

Trump ayrıca, "Öksüreceksen dışarı çık, burada öksüremezsin" ifadelerini kullandı.

Röportajda vergi siciliyle ilgili konuşan Trump öte yandan, bunu kamuya açıklamanın 'avukatların vereceği bir karar' olduğunu savundu.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
  1. Beyaz Saray
  2. Oval Ovis
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. ABC
  5. George Stephanopoulos
  6. Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney

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