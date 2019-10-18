ABD Başkanı Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek ABD'de 2020 yılında düzenlenecek G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı bildirildi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G7 zirvesi için yer arayışlarını daha önceki hükümetlerle aynı şekilde yürüttüklerini belirten Mulvaney, toplantı için Trump'ın Miami'deki otelinin seçildiğini bildirdi. Mick Mulvaney ayrıca, toplantıda iklim değişikliği konusunun ele alınmayacağını da kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.