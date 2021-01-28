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Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın F-35 kararı sonrası Netenyahu'dan jet açıklama
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın F-35 kararı sonrası Netenyahu'dan jet açıklama

Trump döneminde karşılıklı 'al gülüm ver gülüm'ler ile BAE'ye sağlanan F-35 satışının Joe Biden yönetimi tarafından askıya alınması kararıyla ilgili Netenyanhu, "Bunun bir etkisi olmayacaktır. Dönüşü olmayan noktadayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:33:00 -
ABD Başkanı Joe Biden'ın F-35 kararı sonrası Netenyahu'dan jet açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışını askıya alma kararının Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki normalleşmeye zarar vermeyeceğini belirtti.

ABD BAE'ye F-35 satışını askıya aldı

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir yeni tip koronavirüs aşı merkezine yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin BAE'ye F-35 satışını geçici olarak durdurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netenyahu'dan açıklama

Washington'un kararının İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeyi olumsuz şekilde etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya Netanyahu, "Bunun bir etkisi olmayacaktır. Dönüşü olmayan noktadayız." cevabını verdi.

İsrail ile Arap devletlerin normalleşmesi

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti. Ancak geçen hafta Senato'da konuşan ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen birtakım vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya almıştı.

 

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