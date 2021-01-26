  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Joe Biden: Çok endişeliyiz
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden: Çok endişeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 01:00:00 -
ABD Başkanı Joe Biden: Çok endişeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." dedi.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni ba..
İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi
Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden kurulması için "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağ..
FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar
Gündem

FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Manevi oğlum' dediği firari FETÖ'cü Enes Kanter “1980 darbesi isteklerimiz doğrultusunda yapıldı” diyen Yahu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay