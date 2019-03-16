ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik veto! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Kongre üyeleri tarafından sunulan tasarıya ilişkin veto hakkını kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'dan dün geçen "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarıyı veto etti. Başkan Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk veto hakkını, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamadan geçen tasarıya karşı kullandı. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bugün bu tasarıyı veto etme hakkımı kullanıyorum" ifadesini kullanan Trump, "Kongre tasarıyı geçirmekte özgür, benim de bu tasarıyı veto etme sorumluluğum var" diye konuştu. Trump: Tehlikeli ve sorumsuzca Trump, tasarıyı "tehlikeli" ve "sorumsuzca" ifadeleriyle tanımladı. Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör, tasarının lehinde oy kullanırken, 41 senatör ise "Hayır" oyu vermişti. 100 sandalyeli Senato'da, 45 Demokratın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek vermişti.

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