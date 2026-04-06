Kayış gibi ciğerlere veda vakti: Tam ölçülü Arnavut ciğeri tarifi! Lokum kıvamında sırrı
Selma Savcı

Kayış gibi ciğerlere veda vakti: Tam ölçülü Arnavut ciğeri tarifi! Lokum kıvamında sırrı

Kayış gibi lezzetsiz ciğer yemeklerine veda etme vakti geldi.

Evde lokum gibi Arnavut ciğeri yapmanın tüm detayları burada. İşte yedikçe yediren Arnavut ciğeri tarifi ve malzemeleri…

Geleneksel mutfağımızın en sevilen ara sıcaklarından biri olan Arnavut ciğeri, doğru yapılmadığında hüsranla sonuçlanabilir. Çoğu zaman yapılan en büyük hata, ciğeri fazla pişirmek veya kanını tam temizleyememektir. Oysa gerçek bir Arnavut ciğeri; dışı hafif çıtır, içi ise ağızda dağılacak kadar yumuşak olmalıdır. Yanına eklenen sumaklı soğan piyazı ve küp patateslerle bu lezzet şölenini evinizde kurmaya ne dersiniz? İşte yumuşaklığına inanamayacağınız, tam kıvamında Arnavut ciğeri tarifi...

MALZEMELER (4 KİŞİLİK) 600 gr kuzu ciğeri: (Zarı tamamen temizlenmiş ve küp küp doğranmış. Kuzu ciğeri çok daha yumuşak sonuç verir.) 1 su bardağı un: (Ciğerleri kaplamak için) 1 tatlı kaşığı karbonat: (İşte o meşhur yumuşaklık sırrı!) 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber Yarım çay kaşığı kimyon (Etin ağır kokusunu alır) Kızartmak için: Bol sıvı yağ

Eşlikçi: 2 adet orta boy patates (Küp doğranmış ve kızartılmış)

Kanından Arındırma: Ciğer asla suyla yıkanmaz! Yıkarsanız sertleşir. Akşam'a göre; Ciğerleri süzgece alın ve kanının iyice süzülmesini bekleyin. Eğer çok kanlıysa kağıt havluyla nazikçe tampon yaparak kurulayın.

Unlama ve Karbonat Dokunuşu: Geniş bir kaba unu, tuzu ve karbonatı ekleyip karıştırın. Karbonat, ciğerin pişerken sertleşmesini engeller ve "lokum" kıvamını verir.

Eleme İşlemi: Ciğerleri unlu karışıma atın ve her yerini kaplayın. Ardından ciğerleri mutlaka bir süzgece alıp fazla ununu silkeleyin. Fazla un, kızartma yağını yakar ve ciğerin tadını bozar. Hızlı Pişirme (Altın Kural): Sıvı yağı derin bir tavada iyice kızdırın. Yağ tam kızmadan ciğerleri atmayın. Ciğerleri yağa atın ve sadece 1,5 - 2 dakika kadar, renkleri dönene dek pişirin. Fazla pişen ciğer anında sertleşir.

Baharatla Buluşma: Pişen ciğerleri yağdan alır almaz bir kaba koyun. Sıcağı üzerindeyken kırmızı toz biberi, pul biberi ve kimyonu ekleyip harmanlayın.

Kızarttığınız küp patatesleri ciğerlerle karıştırın. Yanına ince kıyılmış, sumak ve maydanozla ovulmuş bol soğan piyazı ekleyerek servis yapın.

Şefin Notu: Ciğerleri yağdan aldıktan sonra ağzı kapalı bir kapta 2-3 dakika dinlendirirseniz, kendi buharıyla daha da yumuşayacaktır.

