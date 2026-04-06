  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuraklıktan etkilenmişti! Mada Adası için güzel haber geldi TMO’dan algı operasyonuna geçit yok: ‘Yunan pirinci’ yalanı deşifre oldu: 4 yıllık bayat haber yeniden piyasaya sürüldü Altında yatan hastalık sebebi ne olabilir! Geçmeyen bel ağrısı bakın neyin habercisi... 'İyiyim’ diyerek ilaç kullanımını asla kesmeyin uyarısı geldi Prof. Ece'den... Kayış gibi ciğerlere veda vakti: Tam ölçülü Arnavut ciğeri tarifi! Lokum kıvamında sırrı Düzce'nin yaylalarında kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor Galatasaray, ocak ayında bitiremediği transfere bu kez çok yakın! 50 milyon euro ödenmişti ve... Böbrek sağlığında tuzun rolü ne? Net olarak uzman isimler o ilimizde açıkladılar...
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Geçmeyen bel ağrıları konusunda bu hususlara dikkat etmekte yarar var.

#1
Bir türlü bel ağrısı geçmeyenler, altında yatan hastalık sebeplerini fark etmiyor. Bel ağrısı şikayetiniz varsa bu detayları es geçmeyin... "Belim bir türlü geçmiyor", "Bel ağrım düzelmiyor", "Geçmeyen bel ağrısı" gibi şikayetleriniz varsa, yalnız değilsiniz.

#2
Geçmeyen bel ağrısı çoğu zaman basit bir kas zorlanması olarak düşünülse de, uzmanlara göre uzun süren ağrılar vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir. Günlük yaşamın yoğun temposu, masa başı çalışma alışkanlıkları ve hareketsizlik bel ağrısını tetikleyen en yaygın nedenler arasında yer alırken, bazı durumlarda bu şikayetler çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

#3
Özellikle haftalarca devam eden, dinlenmeye rağmen geçmeyen ya da farklı belirtilerle birlikte ortaya çıkan ağrılar mutlaka dikkate alınmalı. Geçmeyen bel ağrısı için muhtemel hastalıklara göz atalım...

#4
Kronikleşen bel ağrılarının en sık sebeplerinden biri Bel fıtığı. Omurlar arasındaki disklerin yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bu durum, sinirlere baskı yaparak sadece belde değil, bacaklara kadar yayılan şiddetli ağrılara neden olabilir.

#5
Daha az bilinen ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli hastalık ise Ankilozan spondilit. Genellikle genç yaşta başlayan bu rahatsızlık, özellikle sabah saatlerinde artan bel ağrısı ve tutukluk ile kendini belli eder.

#6
Tedavi edilmediğinde omurgada kalıcı hasarlara yol açabilir. Bazı durumlarda ise bel ağrısının kaynağı doğrudan omurga değil, iç organlar olabilir. Örneğin böbrek taşı ya da böbrek enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar, belin yan kısımlarında hissedilen ve geçmeyen ağrılara neden olabilir.

#7
Eğer bel ağrınız uzun süredir devam ediyor, bacaklara vuruyor, uyuşma ya da karıncalanma eşlik ediyorsa bu durum basit bir ağrıdan daha fazlası olabilir.

#8
Ayrıca gece uykudan uyandıran ağrılar, ani kilo kaybı, ateş ya da idrar sorunları gibi ek belirtiler de mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!
Sosyal Medya

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde yüksek lisans yapan ve dev şirketlerin mutfağında pişen Türk gencinin sosyal medya paylaşımları, ..
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
Gündem

CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer ald..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
Kürtler Trump’ı satmış!
Gündem

Kürtler Trump’ı satmış!

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün yaptığı “Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi” aç..
İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 16'ncı duruşması devam ediyor. Mahkeme Başkanı, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş..
Suriye'de Kürtler için tarihi anlar: Yıllardır hasret kaldıkları kimliği alıyorlar
Gündem

Suriye'de Kürtler için tarihi anlar: Yıllardır hasret kaldıkları kimliği alıyorlar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yayınladığı kararname ile Kürtçe, Suriye’nin ulusal dili olarak tanınırken baba ve oğul Esad döneminde v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23