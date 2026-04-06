Altında yatan hastalık sebebi ne olabilir! Geçmeyen bel ağrısı bakın neyin habercisi...
Geçmeyen bel ağrıları konusunda bu hususlara dikkat etmekte yarar var.
Geçmeyen bel ağrıları konusunda bu hususlara dikkat etmekte yarar var.
Bir türlü bel ağrısı geçmeyenler, altında yatan hastalık sebeplerini fark etmiyor. Bel ağrısı şikayetiniz varsa bu detayları es geçmeyin... "Belim bir türlü geçmiyor", "Bel ağrım düzelmiyor", "Geçmeyen bel ağrısı" gibi şikayetleriniz varsa, yalnız değilsiniz.
Geçmeyen bel ağrısı çoğu zaman basit bir kas zorlanması olarak düşünülse de, uzmanlara göre uzun süren ağrılar vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir. Günlük yaşamın yoğun temposu, masa başı çalışma alışkanlıkları ve hareketsizlik bel ağrısını tetikleyen en yaygın nedenler arasında yer alırken, bazı durumlarda bu şikayetler çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.
Özellikle haftalarca devam eden, dinlenmeye rağmen geçmeyen ya da farklı belirtilerle birlikte ortaya çıkan ağrılar mutlaka dikkate alınmalı. Geçmeyen bel ağrısı için muhtemel hastalıklara göz atalım...
Kronikleşen bel ağrılarının en sık sebeplerinden biri Bel fıtığı. Omurlar arasındaki disklerin yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bu durum, sinirlere baskı yaparak sadece belde değil, bacaklara kadar yayılan şiddetli ağrılara neden olabilir.
Daha az bilinen ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli hastalık ise Ankilozan spondilit. Genellikle genç yaşta başlayan bu rahatsızlık, özellikle sabah saatlerinde artan bel ağrısı ve tutukluk ile kendini belli eder.
Tedavi edilmediğinde omurgada kalıcı hasarlara yol açabilir. Bazı durumlarda ise bel ağrısının kaynağı doğrudan omurga değil, iç organlar olabilir. Örneğin böbrek taşı ya da böbrek enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar, belin yan kısımlarında hissedilen ve geçmeyen ağrılara neden olabilir.
Eğer bel ağrınız uzun süredir devam ediyor, bacaklara vuruyor, uyuşma ya da karıncalanma eşlik ediyorsa bu durum basit bir ağrıdan daha fazlası olabilir.
Ayrıca gece uykudan uyandıran ağrılar, ani kilo kaybı, ateş ya da idrar sorunları gibi ek belirtiler de mutlaka ciddiye alınmalıdır.
