'İyiyim’ diyerek ilaç kullanımını asla kesmeyin uyarısı geldi Prof. Ece'den...

Prof. Dr. Ece sözlerine şöyle devam etti: ''Alerjenler; solunum yoluyla, besin ve ilaçlar aracılığıyla, deri teması ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girebiliyor. Bu durum vücudun farklı bölgelerinde çeşitli reaksiyonlara yol açabiliyor. Alerjik reaksiyonlar; deride ürtiker, gözlerde kızarıklık, burunda kaşıntı ve akıntı, solunum zorluğu ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollarında başlayarak alt solunum yollarına ilerleyebiliyor ve astım ataklarına neden olabiliyor. Mevsimsel alerjilerin yaklaşık yüzde 30’unun astıma dönüşebilmesi, erken tanı ve doğru önlemlerin önemini ortaya koyuyor.''