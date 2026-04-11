CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma” Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı Yine CHP’li belediye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca’ya sıçradı Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti! Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası Enerji Bakanı Bayraktar Çağrı Bey’i Somali’de karşılardı: Enerjide yeni bir dönem başladı Özgür sonunda motoru yaktı: Erken seçim istememek anayasa ihlaliymiş! CHP'den flaş karar! İhraç edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması! "Anlaşmanın yüzde 99'u tek bir maddeden oluşuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin ana ekseninin nükleer silah meselesi olduğunu söyledi. Trump, olası anlaşmanın neredeyse tamamının İran’ın nükleer silaha sahip olmaması üzerine kurulduğunu belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın da bu süreçle birlikte otomatik olarak açılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran’la yürütülen müzakere sürecinin temel başlığını açık şekilde ortaya koydu. Trump, yapılacak anlaşmanın büyük ölçüde İran’ın nükleer silah sahibi olmaması şartına dayandığını söyledi.

Washington yönetiminin İran dosyasında önceliğinin güvenlik ve nükleer kapasite olduğunu bir kez daha vurgulayan Trump, anlaşmanın omurgasının bu başlık üzerine kurulduğunu ifade etti.

“ANLAŞMANIN YÜZDE 99’U BU MESELE”

Trump, açıklamasında en dikkat çeken ifadeyi İran’ın nükleer programı konusunda kullandı. ABD Başkanı, üzerinde çalışılan olası uzlaşının neredeyse tamamının İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almaya yönelik olduğunu belirtti.

Bu sözler, Washington’un ateşkes ya da geçici diplomatik formüllerin ötesinde, asıl hedefi Tahran’ın nükleer kapasitesini sınırlandırmak olarak gördüğünü ortaya koydu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN DE AYRI MESAJ VERDİ

Trump, açıklamasında Hürmüz Boğazı konusuna da değindi. ABD Başkanı, İran’la anlaşma sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın da otomatik biçimde açılacağını söyledi.

Bu ifade, nükleer müzakere başlığı ile küresel enerji güvenliği arasındaki bağın Washington tarafından doğrudan kurulduğunu gösterdi. Böylece boğazın yeniden açılması, yalnızca deniz ticareti değil, aynı zamanda siyasi uzlaşının da bir sonucu olarak sunulmuş oldu.

WASHINGTON’UN ÖNCELİĞİ GÜVENLİK VE ENERJİ HATTI

Trump’ın sözleri, ABD’nin İran politikasında iki temel başlığı öne çıkardığını gösteriyor. Bunlardan ilki, İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılması. İkincisi ise Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji ve ticaret akışının yeniden güvence altına alınması.

Bu nedenle yapılacak olası anlaşmanın sadece iki ülke arasındaki siyasi gerilimi değil, bölgesel güvenlik ve küresel piyasalardaki dengeyi de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

GÖZLER MÜZAKERE MASASINDA

Trump’ın açıklaması, İran’la yürütülen temasların yalnızca geçici bir ateşkes arayışı olmadığını, daha kapsamlı ve stratejik bir anlaşma hedeflendiğini gösterdi. Özellikle nükleer silah vurgusu, önümüzdeki süreçte müzakerelerin en sert ve belirleyici başlığının bu olacağını ortaya koydu.

Şimdi dikkatler, Tahran’ın bu çerçeveye nasıl yanıt vereceğine ve Hürmüz Boğazı’yla bağlantılı güvenlik başlıklarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz

Trump'tan müzakere öncesi İran'a ağır suçlama! "Tek kozları şantaj, müzakere masası son şansları!"
Trump'tan müzakere öncesi İran'a ağır suçlama! "Tek kozları şantaj, müzakere masası son şansları!"

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı

ABD ile görüşme için kritik temas! İran heyeti İslamabad’da
ABD ile görüşme için kritik temas! İran heyeti İslamabad’da

