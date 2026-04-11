ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması! "Anlaşmanın yüzde 99'u tek bir maddeden oluşuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran’la yürütülen müzakere sürecinin temel başlığını açık şekilde ortaya koydu. Trump, yapılacak anlaşmanın büyük ölçüde İran’ın nükleer silah sahibi olmaması şartına dayandığını söyledi.

Washington yönetiminin İran dosyasında önceliğinin güvenlik ve nükleer kapasite olduğunu bir kez daha vurgulayan Trump, anlaşmanın omurgasının bu başlık üzerine kurulduğunu ifade etti.

“ANLAŞMANIN YÜZDE 99’U BU MESELE”

Trump, açıklamasında en dikkat çeken ifadeyi İran’ın nükleer programı konusunda kullandı. ABD Başkanı, üzerinde çalışılan olası uzlaşının neredeyse tamamının İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almaya yönelik olduğunu belirtti.

Bu sözler, Washington’un ateşkes ya da geçici diplomatik formüllerin ötesinde, asıl hedefi Tahran’ın nükleer kapasitesini sınırlandırmak olarak gördüğünü ortaya koydu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN DE AYRI MESAJ VERDİ

Trump, açıklamasında Hürmüz Boğazı konusuna da değindi. ABD Başkanı, İran’la anlaşma sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın da otomatik biçimde açılacağını söyledi.

Bu ifade, nükleer müzakere başlığı ile küresel enerji güvenliği arasındaki bağın Washington tarafından doğrudan kurulduğunu gösterdi. Böylece boğazın yeniden açılması, yalnızca deniz ticareti değil, aynı zamanda siyasi uzlaşının da bir sonucu olarak sunulmuş oldu.

WASHINGTON’UN ÖNCELİĞİ GÜVENLİK VE ENERJİ HATTI

Trump’ın sözleri, ABD’nin İran politikasında iki temel başlığı öne çıkardığını gösteriyor. Bunlardan ilki, İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılması. İkincisi ise Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji ve ticaret akışının yeniden güvence altına alınması.

Bu nedenle yapılacak olası anlaşmanın sadece iki ülke arasındaki siyasi gerilimi değil, bölgesel güvenlik ve küresel piyasalardaki dengeyi de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

GÖZLER MÜZAKERE MASASINDA

Trump’ın açıklaması, İran’la yürütülen temasların yalnızca geçici bir ateşkes arayışı olmadığını, daha kapsamlı ve stratejik bir anlaşma hedeflendiğini gösterdi. Özellikle nükleer silah vurgusu, önümüzdeki süreçte müzakerelerin en sert ve belirleyici başlığının bu olacağını ortaya koydu.

Şimdi dikkatler, Tahran’ın bu çerçeveye nasıl yanıt vereceğine ve Hürmüz Boğazı’yla bağlantılı güvenlik başlıklarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.