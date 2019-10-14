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ABD Başkanı Donald Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "Avrupa çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 06:58
ABD Başkanı Donald Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 06:58
  1. ABD
  2. DEAŞ
  3. suriye
  4. Trump
  5. Anadolu Ajansı

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