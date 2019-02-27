ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden bir arada. IHAAW143038-SIY/27-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden bir arada.

IHAAW143038-SIY/27-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden bir arada.27.02.2019 14:30:38TSINNNN

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