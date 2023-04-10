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Dünya ABD Başkanı Biden'dan seçim kararı
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 22:47:00 -
ABD Başkanı Biden'dan seçim kararı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye verdiği röportajda konuştu. Aday olmayı planladığını söyledi ama bunun resmi bir duyuru olmadığını da iletti. Biden, "Henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye verdiği röportajda konuştu. Aday olmayı planladığını söyledi ama bunun resmi bir duyuru olmadığını da iletti. Biden, "Henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadesini kullandı.

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