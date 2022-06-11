ABD Başkanı Biden’a seks kaseti şoku!

ABD Başkanı Joe Biden'ın başı, oğlu Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla birlikte olduğu skandal videonun sızdırılması nedeniyle dertte. Hunter Biden'ın, bir hayat kadınıyla birlikte, elinde silahla ve odada uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın medyaya yansıyan görüntüleri skandala neden oldu. Hunter Biden, 2018 yılı ekim ayında kendi çektiği videoda, bir hayat kadınıyla birlikte elinde silahla ve odada uyuşturucuyla bulunurken görülüyor.

52 yaşındaki Hunter Biden'ın görüntülerinin bir otel odasında çekildiği belirtildi. Videoda Biden'ın elindeki tabancanın kayıt dışı olduğu iddia edildi. Görüntülerinin bir bölümünde oğul Biden'ın, elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti.

Oğul Biden aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patladı.

Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.