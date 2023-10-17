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Dünya ABD Başkanı Biden, Kral Abdullah, Sisi ve Abbas ile görüşecek
Dünya

ABD Başkanı Biden, Kral Abdullah, Sisi ve Abbas ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-10-17 10:04:00 -
ABD Başkanı Biden, Kral Abdullah, Sisi ve Abbas ile görüşecek

Yarın siyonist işgal rejimini ziyaret ederek "dayanışma" mesajı vermesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve el-Fetih lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

Yarın siyonist işgal rejimini ziyaret ederek "dayanışma" mesajı vermesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve el-Fetih lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü siyonist işgal rejimini ziyaret edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın Hamas'ın saldırıları karşısında siyonist işgal rejimine desteğini göstermek ve bir sonraki adımlar konusunda istişarelerde bulunmak için çarşamba günü işgal altındaki topraklara gideceğini kaydetti.

Jean-Pierre, Biden'ın daha sonra Ürdün'ün Amman kentine geçerek, burada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve el-Fetih lideri Abbas ile görüşeceğini aktardı. (İLKHA)

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