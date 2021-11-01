  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Biden konferansta uyukladı sosyal medyada gündem oldu!
Dünya

ABD Başkanı Biden konferansta uyukladı sosyal medyada gündem oldu!

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İskoçya'daki küresel iklim konferansına giden ABD Başkanı Biden, uyukladı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:13:00 - 2021-11-01 19:29:21

ABD Başkanı Biden, Roma'daki G20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre gözlerini kapattığı görüldü.

G20 Liderler Zirvesi, Roma'da tamamlandı. Liderler daha sonra iklim konferansı için İskoçya'daki Glasgow'a gitti.

Gözlerini açık tutmakta zorlandı

Konferanstan yayımlanan bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca kapattığı görüldü.

Videoda, engelli hakları aktivistinin bir mesajını dinleyen Biden, gözlerini açık tutmak için uğraşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını ve doları olanlar dikkat!
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğ..
CHP'de kılıçlar çekildi! 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum'
Siyaset

CHP'de kılıçlar çekildi! 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasını yorumlayan gazeetci Kübra Par, "İmamoğlu, partisine '2023’te aday göster..
Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay