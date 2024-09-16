  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Dünya ABD Başkanı Biden ilk kez konuştu! ‘Gizli servis yardıma muhtaç’
Dünya

ABD Başkanı Biden ilk kez konuştu! ‘Gizli servis yardıma muhtaç’

Yeniakit Publisher
2024-09-16 22:06:00 -
ABD Başkanı Biden ilk kez konuştu! ‘Gizli servis yardıma muhtaç’

Daha önce kulağından vurulan Trump'a yönelik ikinci saldırı girişimi sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden ABD Gizli Servisini hedef aldı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayı Donald Trump, suikast girişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kulağından vurularak kıl payı ölümden dönen Trump'a, 2 ay sonra yeniden silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen ikinci saldırı girişimine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden, “Gizli Servis’in daha fazla yardıma ihtiyacı var" dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, sık sık golf oynamak için gittiği Trump National Golf Club'ta silah sesleri duyuldu. Gizli Servis ajanı bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördü ve hızla ateş açtı. Olay sonrası Ryan Wesley Routh gözaltına alındı.

Biden'dan ilk açıklama
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin engellenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD Gizli Servisi'nin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Biden, Florida'daki golf sahasında pazar günü yaşanan olayla ilgili henüz tam bir rapora sahip olmadığını ve eski başkanın durumunun iyi olmasına şükrettiğini söyledi.

 

Trump'a bir suikast girişimi daha
Trump'a bir suikast girişimi daha

Dünya

Trump'a bir suikast girişimi daha

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama

Dünya

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor

Türkiye Mısır, Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirirken bu kez Ankara-Kahire hattında tarafların Libya krizini çözmek için Tü..
Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’
Dünya

Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’

Mısır ve Rusya’dan ortak ‘geniş çaplı savaş’ uyarısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak açıklamada bulunan Mısır Dışişl..
Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap
Gündem

Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap

Medya sektöründe, “Saygısız Saygı” nâmıyla meşhur olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, vahşi bir cinayete kurban giden Narin üzerinden Kur’an kur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23