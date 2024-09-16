ABD Başkanı Biden ilk kez konuştu! ‘Gizli servis yardıma muhtaç’

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayı Donald Trump, suikast girişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kulağından vurularak kıl payı ölümden dönen Trump'a, 2 ay sonra yeniden silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen ikinci saldırı girişimine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden, “Gizli Servis’in daha fazla yardıma ihtiyacı var" dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, sık sık golf oynamak için gittiği Trump National Golf Club'ta silah sesleri duyuldu. Gizli Servis ajanı bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördü ve hızla ateş açtı. Olay sonrası Ryan Wesley Routh gözaltına alındı.

Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin engellenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD Gizli Servisi'nin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Biden, Florida'daki golf sahasında pazar günü yaşanan olayla ilgili henüz tam bir rapora sahip olmadığını ve eski başkanın durumunun iyi olmasına şükrettiğini söyledi.