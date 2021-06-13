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Dünya ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü
Dünya

ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu İngiltere'de İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ayrı ayrı görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 05:15:00 -
ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesi sözü verdi.

İki lider, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakın iş birliği taahhüdünde bulundu.

İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

- Biden'dan Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek

Biden, Japonya Başkanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde ise Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan Boğazı'nda istikrar konularını ele aldı.

Biden, Japonya'da 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'nın kamu sağlığı önlemleri alınarak yapılmasına destek de verdi.

Japonya'da bazı çevreler Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istiyor.

 

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