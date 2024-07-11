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Gündem ABD başkanı Biden davet etti Erdoğan katıldı! Akşam yemeğine icabet
Gündem

ABD başkanı Biden davet etti Erdoğan katıldı! Akşam yemeğine icabet

Yeniakit Publisher
2024-07-11 06:41:00 - 2024-07-11 06:44:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC’deki temasları doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katılım sağladı.

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