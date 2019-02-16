ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" dedi. IHAAW135501-SIY/16-02-2019- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil.

IHAAW135501-SIY/16-02-2019- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" dedi.16.02.2019 13:55:01TSINNNN

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