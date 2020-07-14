ABD başkan adayı Biden, temiz enerjiye 2 trilyon dolar ayıracak

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayıracağını duyurdu.

Biden, seçim kampanyasındaki iklim değişikliğiyle mücadele planının detaylarını paylaştı.

Buna göre Biden, ABD başkanlığına seçilirse yenilebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yapacak.

İnşa etmeyi planladığı rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve ekolojik sürdürülebilir evlerle de milyonlarca kişiye istihdam sağlanacağını savunan Biden, karbon salınımını ise 15 yıl içinde sıfıra indirerek yüzde yüz temiz enerji kullanımını hedefliyor.



