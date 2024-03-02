ABD basınının haber kaynağı, iftiracı İsrail

​​​​​​​The Intercept’in raporuna göre, ABD basınının Zaka tarafından yapılan açıklamalarını sorgulamadan kaynak göstermesi, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını “aklama” amacıyla yapılıyor.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim 2023’te İsrail ordusunun, “cesetleri kurtarma ve kanıtları korumak” için uzman askerler yerine eğitimsiz Zaka gönüllülerini olay yerine gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Bölgeye giden Zaka üyelerinin, alanı bağışlar için harekat merkezine çevirdiği, cesetleri bağış toplama aracı olarak kullandığı, yaşanmamış vahşet hikayelerini yaydığı ve İsrail’in, “Hamas saldırısına yönelik iddiaların çürültülmesi”ne yönelik delilleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.