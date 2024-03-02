ABD basınının haber kaynağı, iftiracı İsrail
İsrail sivil arama kurtarma kuruluşu Zaka’nın ABD basınında sıkça kaynak gösterilmesi, ABD medyasının, Tel Aviv’in 7 Ekim 2023’ten bugüne işlediği savaş suçlarını “aklaması” olarak değerlendiriliyor.
The Intercept’in raporuna göre, ABD basınının Zaka tarafından yapılan açıklamalarını sorgulamadan kaynak göstermesi, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını “aklama” amacıyla yapılıyor.
Haaretz gazetesi, 7 Ekim 2023’te İsrail ordusunun, “cesetleri kurtarma ve kanıtları korumak” için uzman askerler yerine eğitimsiz Zaka gönüllülerini olay yerine gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Bölgeye giden Zaka üyelerinin, alanı bağışlar için harekat merkezine çevirdiği, cesetleri bağış toplama aracı olarak kullandığı, yaşanmamış vahşet hikayelerini yaydığı ve İsrail’in, “Hamas saldırısına yönelik iddiaların çürültülmesi”ne yönelik delilleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.