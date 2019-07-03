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ABD basını yazdı: Ters tepecek

Bloomberg'de yayımlanan haberde, Türkiye’nin ABD’den F-35’leri alamaması durumunda, Rus yapımı jetleri alma olasılığını düşüneceğini, ayrıca kendi savaş uçağı ve füzelerini geliştirmeye yöneleceği ifade edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
ABD basını yazdı: Ters tepecek

ABD basını, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını alamaması durumunda, Rus yapımı jetleri alma olasılığını düşünebileceği öne sürdü. Bloomberg, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin F-35 programından dışlanması durumunda, Rus savaş uçakları dahil alternatif arayışına gireceğini ve aynı zamanda kendi savaş uçaklarını ve balistik füzelerini geliştireceğini yazdı. Kaynaklar, Türkiye’nin görüşüne göre, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu ve Ankara ile İstanbul’u koruyabileceğini söyledi. Ayrıca ABD’nin olası yaptırımlarına hazırlıklar kapsamında, Amerikan askeri teçhizat için yedek parça stoku yapıldığı ifade edilirken Bloomberg, bu adımın ABD’nin olası ambargosu beklentisi içinde atıldığını vurguladı.

GRAHAM’IN S-400 ÇÖZÜMÜ: ALIN AMA KULLANMAYIN

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Rusya’da alacağı S-400 hava savunma sistemlerini aktive etmemesi karşılığında yaptırımlardan kaçınabileceğini savundu. CBS kanalında yayınlanan ‘Face the Nation’ (Ulusla Yüzleşin) adlı programa katılan Graham, Trump’ın ''S-400’ler ve yaptırımlar konusunda verdiği yumuşak mesajları reddederek'' Bu bizim yasalarımıza göre imkânsız, eğer S-400 füze bataryaları aktive edilirse, yasalar uyarınca yaptırım uygulanması gerekir” dedi. Graham, ''Obama yönetimi hava sahasını korumak için Türkiye’ye Amerikan yapımı Patriot füze bataryasını satmış olmaları gerekirdi'' dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. F-35 savaş uçakları

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