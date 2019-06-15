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ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!

ABD basını son günlerde F-35 uçaklarına ilişkin iddialarla çalkalanıyor. ABD basını, hayalet savaş uçaklarının pilotun görevini tamamlamasını engelleyebilecek birinci kategoriden kusurları olduğunu ileri sürdü. İşte F-35'lerin akılalmaz hataları...

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:34
ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!

Washington'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması halinde Türkiye'ye vermeyeceğini bildirmesiyle gündem olan F-35 hayalet savaş uçakları, ABD'nin önde gelen haber sitelerinden The Daily Beast tarafından mercek altına alındı.

"Amerika, 400 milyar dolara mal olan ama savaşamayan hayalet uçaklarla çıkmaza saplandı" başlığını taşıyan haberde, F-35'lerin daha önce bildirilmemiş birinci dereceden kusurları bulunduğunu, bunların pilotun görevini tamamlamasını engelleyebileceği belirtildi.

Dik açı yükselirken kontrolden çıkabiliyor

"İşte size bugüne dek kamuoyunun bilmediği bir şey: ABD ordusunun yeni F-35 hayalet savaş uçaklarından biri, düşman saldırısını savuşturmak için dik açıda yükselmek zorunda kalırsa, tasarım kusurları yüzünden aniden kontrolden çıkabilir ve düşebilir" bilgisini paylaşan The Daily Beast, şöyle devam etti:

Kuyrukta erime ve kaplaması dökülüyor

"F-35'in bazı versiyonlarının ses üstü hıza çıkmaya çalışırken kuyruklarında erime meydana geliyor ya da radara yakalanmama özelliği veren pahalı kaplamaları dökülüyor."

Tarihteki en büyük ve en pahalı silah programlarından biri olan Pentagon'un 400 milyar dolarlık F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programının 10 yıldan uzun bir süredir ertlemeler, kabaran faturalar, tasarım sorunları ve teknik arızalar yüzünden eleştirildiğini hatırlatan The Daily Beast, üstüne üstlük daha önce sadece üretici Lockheed Martin, ABD ordusu ve alıcı yabancı ülkelerin bildiği yeni kusurların çarşamba günü Defense News tarafından kaleme alındığına dikkat çekti.

A serisi iyi ancak B ve C sorunlu

Rus basın organı Sputnik'teki habere göre buna göre Hava Kuvvetleri'nin F-35A'sı son kusurlardan azade gibi gözükürken Deniz Piyadeleri'nin dik inen F-35B'si ve Donanma'nın uçak gemilerine uyumlu F-35C'si birinci dereceden, yani pilotun görevini tamamlamasını engelleyebilen eksik noksanlardan mustarip.

Düşmesinler diye uçuş kısıtlamaları getirildi

Defense News'a göre 2011'de F-35B ve F-35C'nin Mach 1.3 ve Mach 1.4 hızıyla gittiği deneme uçuşları yapıldı. F-35B'in hayalet kaplamasında kabarma ve aşırı hararet meydana geldi. F-35C'de gelmiş geçmiş en güçlü savaş uçağı motorlarından biri kabul edilen Pratt & Whitney'deki aşırı ısınmadan kaynaklı yapısal hasar oluştu. ABD ordusu benzeri hasarların oluşmasını sınırlandırmak için pilotlata bir dakikadan uzun sesten yüksek hızda uçmamaları talimatını verdi.

"Rus ve Çin uçaklarından kaçmaları imkansız"

"Ama bu da hiçbir sınırlama olmaksızın sesten hızlı uçan Rusya ve Çin savaş uçaklarıyla baş etmelerini ya da onlardan kaçınmalarını imkansız hale getirebilir" diyen Defense News, elindeki belgelerden "Donanma ya Deniz Piyadeleri için F-35'i neredeyse eşdüzeyli bir tehdide karşı böyle kısıtlamalar altında kullanmak imkansızdır" görüşünü aktardı.

 

20 derecelik saldırı açısına dikkat

Yine F-35B ve F-35C'in sert yükseliş sırasında 20 derecelik saldırı açısını aştığında oynak hale gelebildiği ve kontrolden çıkma potansiyeline sahip olduğu belirlendi. düşmemek için pilotların dik tırmanıştan ve diğer sert manevralardan kaçınması gerekiyordu. Defense News, elindeki belgelerden "Filo pilotları F-35'ten maksimum performans almanın çok zor olduğunda hemfikir" görüşünü aktardı.

Bu yıl toplu üretim sürecine geçilecek

18 yıllık F-35 programında iki performans kusurunun açıklanmasının kritik bir zamana denk geldiğine dikkat çeken The Daily Beast, Pentagon yetkililerinin bu yılın sonunda F-35’in geliştirilmesi sürecinde deneme aşamasının bittiğini ilan etmeyi ve toplu üretim sürecini başlatmayı planladığını belirtti.

JSF programının binlerce kişiyi istihdam etmesinden ötürü ABD Kongresi'nin güçlü desteğine sahip olduğu, ama ABD'li vergi mükelleflerine yılda 10 milyar dolara mal olduğunu vurgulayan haber sitesi, Pentagon ile Lockheed'in toplu üretime yeşil ışık beklentisiyle haziran başında 470 F-35 için 34 milyar dolarlık anlaşma konusunda gayriresmi uzlaşıya vardıklarını kaydetti.

'Çözüm bulduk' açıklaması

The Daily Beast'in soru yönelttiği ilgili taraflardan Hava Kuvvetleri Hava Muharebe Komutanlığı kendi F-35 versiyonuna güven bildirdi. Açıklamada "F-35 konuşlama planları değişmemiştir. ABD'nin hava muharebesi üstünlüğünde elzem rol oynayan F-35'in kabiliyet ve performansına çok güveniyoruz" denildi.

ABD ordusu ve Lockheed, Defense News'ın ifşa ettiği tüm sorunların olası çözümlerini belirlediklerini savundu. Defense News'a yeni kaplamanın ısınma hasarını en aza indirgeyeceği, uçuş kontrol yazılımının düzeltilmesinin manevra sırasında düşme riskini hafifleteceğini söyleyen Lockheed Başkan Yardımcısı Greg Ulmer, "Bu sorunların çözülmesini ya da düzeyinin azaltılmasını bekliyoruz" dedi.

Kusurlu erken üretim yapıldı ve teslim edildi

The Daily Beast, seri üretim başlamadan düzeltilmemeleri halinde kusurların onlarca ve hatta yüzlerce F-35'in ayrılmaz özelliği haline geleceği, geriye dönük onarmaya kalkmanın milyarlarca dolara mal olacağı uyarısını yaptı.

Bunun büyük ölçüde zaten başa geldiğini, Pentagon'un deneme süreci devam ederken F-35 üretilmesi kararı nedeniyle Lockheed'in yaklaşık 400 erken model F-35'i ABD Hava Kuvvetleri, Donanması, Deniz Piyadelerine ve İngiltere ve İsrail gibi müttefik ülkelere teslim ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 08:34
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