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ABD basını: "Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor"

ABD'li basın kuruluşu Foreign Policy (FP),"Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor" başlığıyla verdiği haberinde Başkan Erdoğan'ın ABD'yi etkileyerek hedefine ulaştığını yazdı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:46
ABD basını: "Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor"

ABD'nin köklü medya organlarından Foreign Policy (FP), Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Amerikalı medya kuruluşu, Türkiye ve ABD'nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, "Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye'yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara'nın zafer edasıyla 'ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı' demesinin bir sebebi var." sözlerine yer verdi.

Türkiye dik durdu

Türkiye, Trump yönetiminin tüm yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmamış, füze sistemini satın almıştı. Türkiye'nin S-400 konusundaki kendinden emin ve kararlı tutumu sayesinde ABD tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldı.

Fırat'ın doğusundaki YPG hedeflerine yönelik düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Başkan Erdoğan yine geri adım atmadı ve etkin bir diplomasi örneği sergiledi. Tarafların uzlaştığı müzakereler neticesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'nın Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." yorumu sürece damgasını vurdu.

"Erdoğan'ın fırtınası”

Foreign Policy de, S-400 yaptırımları ile Fırat'ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altı çizdi, "Erdoğan'ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi" yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye'nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini "olağanüstü" olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan'ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:46
  1. Ankara
  2. Foreign Policy (FP)
  3. Türkiye
  4. ABD
  5. S-400
  6. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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