ABD basını demokrasiye gölge düşürmeye çalıştı: "Seçimi Putin kazandı"

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini açıkladı. Dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Amerikan gazetesi Newsweek ise “Türkiye’deki seçimleri Putin kazandı” yorumunda bulundu.

İşte Newsweek’in yayınladığı makalenin satırbaşları:

“Neredeyse yüzde 5 farkla kazanan Erdoğan, yüksek katılım oranı ile tekrar seçildi. Ancak seçim sisteminin adil olup olmadığı ile ilgili tartışmalar vardı.”

“Putin kazandı”

“Erdoğan'ın galibiyeti, Putin için iyi bir haber. Putin'in dünya liderleri ile arası, Ukrayna'yı istila etmesi ile kötüleşti. Birçok hükümet, Putin'in yaptığını uluslararası hukukun ihlali olarak gördü ve Rusya'ya yaptırım uyguladı.

Ancak Türkiye'nin yaklaşımı farklı oldu. Türkiye, Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yaptı. Erdoğan bizzat Ukrayna ve Rusya ile aynı anda yakın temasta bulundu ve ikili ilişkileri devam ettirdi. Her iki ülke de Türkiye ile ekonomik bağlarını devam ettirmek istedi. Erdoğan'ın galibiyeti, durumun aynen devam edeceğinin bir işareti. Erdoğan her ne kadar Ukrayna'nın işgalini kınasa da, Batı kampına katılıp yaptırım uygulamadı. Ukrayna'ya SİHA sattı ve aynı esnada Rusya ile ticaretini geliştirdi.

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Erdoğan’ın NATO içinde yaptıkları, Rusya’nın çıkarına yaradı.

Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı nasıl bir dış politika izleyeceği bilinmiyordu ancak uzmanlar, Batı ile daha yakın olacağını tahin ediyordu.

Kılıçdaroğlu seçime kısa bir süre kala Rusya’yı hedef aldı ve Rusya’yı içişlerine müdahale etmek ile itham etti.”