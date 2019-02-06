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ABD Bakanlıklarından ara seçim açıklaması

ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:54
ABD Bakanlıklarından ara seçim açıklaması

ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığınca bazı medya kuruluşlarında Kongre ara seçimlerine dışarıdan etki olduğu haberlerine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, yabancı aktörlerin seçime etki ettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.

ABD'de yapılan ara seçimlerden sonra bazı medya kuruluşları, Rusya ağırlıklı yabancı aktörlerin seçime siber saldırılar yoluyla etki etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmalar hala sürerken söz konusu yeni iddialar dikkat çekmişti.

Rusya soruşturması sürüyor

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların ise kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 08:05
  1. ABD Adalet Bakanlığı
  2. ABD İç Güvenlik Bakanlığı
  3. ABD Kongresi ara seçimleri
  4. Anadolu Ajansı

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