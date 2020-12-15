  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "terör" listesine aldı
Aktüel

ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "terör" listesine aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:30:11 -
ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "terör" listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de faaliyet gösteren İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "Küresel Terör Örgütü" listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında, grubun, "ABD dış politikasına ve ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden terör faaliyetlerinde bulunma riskin" nedeniyle terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.

Pompeo, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saraya Muhtar, İran Devrim Muhafızlarından mali ve lojistik destek alan Bahreyn merkezli İran destekli bir terör örgütüdür. Saraya Muhtar'ın kendi açıkladığı amacı, İran'ın Bahreyn'e daha büyük bir etki yapmasına yol açma niyeti ile Bahreyn hükümetini devirmektir. Grup, ABD'nin Bahreyn'deki vatandaşlarına saldırı planlamış ve Bahreynli yetkililerin öldürülmesi için para ödülü koymuştu."

Şii grubun kaynaklarının, ABD'nin hedefinde olacağını vurgulayan Pompeo, grupla ilişkili kişilerin ABD'de veya ABD vatandaşlarının uhdesinde bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu ve ABD'lilerin bu grupla iltisaklı kişilerle ilişki kurmalarının yasaklandığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz
Gündem

Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bu süreci yapısal değişimler ile geçirecek..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay