ABD Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaştı. CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısında operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

Operasyonda Bağdadi dahil 6 kişi öldü

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

"Onu yakalamak için özel infaz planı geliştirdik"

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

Trump "görüntüleri yayınlayacağız" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı" demişti. Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız" ifadelerini kullanmıştı.