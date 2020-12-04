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Teknoloji ABD-Avrupa ortak yaptı, Elon Musk fırlattı
Teknoloji

ABD-Avrupa ortak yaptı, Elon Musk fırlattı

ABD-Avrupa ortak yapımı NASA-ESA uydusu Kaliforniya'dan yörüngeye gönderildi. Uyduyu yörüngeye Falcon 9 roketi taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:48:00 -
ABD-Avrupa ortak yaptı, Elon Musk fırlattı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak yürütülen program kapsamında Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Askeri Hava Üssü’nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uyduyla küresel çapta deniz suyu seviye ölçümünde kullanılacak. Uzaydan deniz seviyesi ölçümü 1992 yılından bu yana kesintisiz yapılıyor. Deniz seviyesi yükseklikleri suyun ısınması ve soğumasına bağlı olarak değişiyor.

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