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Dünya ABD askerlerini çağırdılar! Savaş için hazırlık başladı
Dünya

ABD askerlerini çağırdılar! Savaş için hazırlık başladı

ABD Deniz Piyade Kolordusu, Tayvan Deniz Kuvvetleri askerlerine savaş eğitimi vermeye başlayacak. Tayvan'ın bu hamlesi Çin ile olası savaşa hazırlık olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:45:00 -
ABD askerlerini çağırdılar! Savaş için hazırlık başladı

ABD Deniz Piyade Kolordusu'ndan bir grup denizcinin, Tayvan Deniz Kuvvetleri askerlerine hücumbot ve süratli devriye botlarıyla yapılan sızma operasyonları konusunda eğitim vereceği bildirildi.

Tayvan basınındaki haberlere göre, Tayvan ordusunun davetiyle adaya gelen ABD askerleri, 14 günlük karantina süresini tamamladı.

Amerikalı askerler, bugün, Tayvan donanmasına bağlı başta amfibi özel kuvvetler olmak üzere çeşitli birimdeki askerlere savaşa hazırlık kabiliyetinin artırılması yönünde 4 hafta sürecek eğitimi vermeye başlayacak.

Tayvanlı bahriyelilere hücumbot ve süratli devriye botlarıyla yapılan sızma harekatları konusunda da ders verilecek.

Eğitim programı, adanın güneyindeki Kaoşiong kentinde bulunan Tsoying Donanma Üssü’nde yürütülecek.

Tayvan'dan açıklama geldi

Tayvan Donanma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tayvan ve ABD arasındaki askeri ve güvenlik alanındaki iş birliği ve temasın bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek için normal şekilde ilerlediği" belirtildi.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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