ABD askerleri YPG arması taktı Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat gereği 5 gün süreyle durdurulmuştu. Mutabakat gereği, YPG'li teröristler güvenli bölgeden çekiliyor. Trump'ın talimatıyla çekilmeye başlayan ABD askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi. YPG'li teröristlerin yanında olduklarını böylelikle bir kez daha göstermiş oldular.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.



Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.



Çekilen fotoğraflarda güvenli bölgeden çekilen ABD askerinin kolunda YPG/PKK’nın arması dikkatlerden kaçmadı.

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