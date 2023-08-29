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Dünya ABD askerleri pusuya düşmüştü! Bölgeden çekildiler
Dünya

ABD askerleri pusuya düşmüştü! Bölgeden çekildiler

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:21:00 -
ABD askerleri pusuya düşmüştü! Bölgeden çekildiler

ABD destekli Mogadişu yönetimi güçleri Eş Şebab saldırılarının ardından geri çekildi. Bölgede Somali ve ABD askerleri pusuya düşürülmüştü.

Somali'nin orta kesiminde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

ABD destekli Mogadişu yönetimi güçlerinin Galgudud eyaletinde başlattığı askeri harekat ile birlikte başlayan çatışmalarda bölgedeki yerleşim yerlerinin sıklıkla el değiştirdiği rapor ediliyor.

Mogadişu yönetimi güçleri harekat kapsamında ilk olarak bölgedeki El Bur (Ceelbuur), Cawsweyne, Budbud, Wabho gibi birçok yerleşim yerini çatışmasız olarak ele geçirmişti. Yönetime bağlı güçler yerleşim yerlerine ilerlerken Eş Şebab'ın ise karşı saldırılar düzenlemek üzere kırsal alanlara çekilmişti.

Ardından Eş Şebab bölgede ilerleyen Mogadişu yönetimi güçlerini yoğun saldırılarla hedef aldı. Özellikle Cawsweyne yerleşimindeki askeri üslere geçtiğimiz gün düzenlenen baskınlarda 150'nin üzerinde askerin öldürüldüğü rapor edildi.

Saldırılar sonrasında ağır kayıplar veren Mogadişu yönetimi güçlerinin, merkezi askeri yönetimin emri olmadan birçok bölgeden geri çekildiği ifade edildi.
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Mogadişu yönetimine bağlı güçlerin çekildiği Budbud, Wabho, Cawsweyne gibi çok sayıda yerleşim yeri yeniden Eş Şebab'ın kontrolüne girdi.

Bölgede çatışmalar halen devam ediyor. ABD destekli Mogadişu yönetimi güçlerinin askeri düzenlerini yeniden sağladıktan ve birliklerini toparladıktan sonra tekrar ilerleme girişiminde bulunacağı kaydediliyor.

Öte yandan, Mogadişu yönetimine bağlı farklı güçler arasında tartışmalar yaşandığı da iddialar arasında. Buna göre kabile milisleri, düzenli askeri birlikler, ABD ve Türkiye tarafından eğitilen özel askeri güçler gibi çeşitli unsurlardan oluşan ordu güçleri içerisinde ihtilaflar yaşanıyor. Ordu güçleri içerisinde bazı kesimlerin, Eş Şebab karşısında verilen askeri kayıplardan Hasan Şeyh Mahmud yönetimi yetkililerini sorumlu tuttuğu öne sürülüyor.

Kaynak: Mepa News

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