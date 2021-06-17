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Dünya ABD askerleri bakın ne yaparken yakalandı!
Dünya

ABD askerleri bakın ne yaparken yakalandı!

İki ABD askeri, iki Meksika kökenli düzensiz göçmeni araçlarında taşırken yakalandı. İki asker hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 00:16:00 -
ABD askerleri bakın ne yaparken yakalandı!

Teksas’ta görev yapan 18 ve 20 yaşlarında iki ABD askeri, iki Meksika kökenli düzensiz göçmeni araçlarında taşırken yakalandı.

Teksas'ın Hebbronville şehrindeki kontrol noktasında sınır muhafız birliklerine yakalanan iki asker hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Çıkarıldıkları mahkemede askerler, 100 dolar karşılığında göçmenleri sınır kasabası Zapata’dan San Antonio şehrine götürmek üzere anlaştıklarını itiraf etti.

Tutuklanan askerlere 75 biner dolar kefalet ücreti konuldu.

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