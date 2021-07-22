ABD, aşı için orduyu devreye soktu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Savunma Bakanı Llyod Austin'in, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının talebi üzerine askerleri harekete geçirmeyi onayladığı aktarıldı.

Aşıların dağıtımının ve aşılama kampanyasının sorunsuz devam etmesini sağlamak amacıyla ilk etapta bin 100 asker görev alacak, bu sayının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor. İlk grup, 15 Şubat'ta Kaliforniya'daki beş aşı merkezinde misyonuna başlayacak.

Başkanlığı pandemiyle mücadelenin ortasında devralan Joe Biden, 100 kadar aşı merkezi kurulması çağrısında bulunmuş, günde binlerce kişinin aşılanacağı bu merkezlerin sorunsuz faaliyet göstermesi için askeriyenin kritik rol oynayacağını söylemişti. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı da Pentogan'dan 100 merkezde görevlendirilmek üzere 10 bin kadar ordu mensubunu mobilize etmesini istemişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi verilerine göre şu ana kadar 35 milyon doz aşı yapıldı. İki dozu da alarak aşılanmayı tamamlayanların sayısı ise 7 milyon civarında. Bu, ABD nüfusunun yüzde 2'sine tekabül ediyor.

Kaynak: Euronews