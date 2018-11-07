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ABD ağzındaki baklayı çıkardı: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımlamadıklarını ancak Türkiye'nin ikisi arasındaki bağa ilişkin güvenlik endişelerini anladıklarını söyleyerek yine dalga geçer gibi bir açıklamada bulundu. ABD'nin teröristbaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a koyduğu ödülün ise terör örgütü PYD'yi meşrulaştırma girişimi olduğu ortaya çıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:42
ABD ağzındaki baklayı çıkardı: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

James Jeffrey, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel temsilci Jeffrey, "ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül kararının YPG'ye verdikleri destekle çelişki teşkil edip etmediği" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ypg'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz"

"PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden çok çok dikkatli davranıyoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda bilgilendiriyoruz."

"Türkiye ile aramızda ortaklıklar var"

Türkiye'nin en kaygılı olduğu konuda, Münbiç'te ortak devriyeler yaptıklarını anımsatan Jeffrey, şöyle devam etti: "Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir üyesi. DEAŞ, Türkiye'ye İstanbul havaalanı saldırısında olduğu gibi birçok hasar verdi. Bunun tekrar tekrar olmasını istemiyoruz. Türkiye ile genel politikamızı çok yakından koordine ediyoruz. Türkiye siyasal çözüm konusunda bizimle aynı fikirde. Türkiye İstanbul zirvesinin katılımcılarından biriydi. Zirvenin sonuçlarını destekliyoruz. Türkiye, İran'ın Suriye'deki varlığından memnun değil. Türkiye, Suriye hükümetinin doğasından memnun değil. Yani Türkiye ile aramızda ortaklıklar çok."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:42
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