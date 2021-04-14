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Dünya ABD Afganistan kararını ilan etti
Dünya

ABD Afganistan kararını ilan etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan kesin olarak çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:16:00 -
ABD Afganistan kararını ilan etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel'de NATO müttefikleriyle görüştü.

Blinklen ilk açıklamasında, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi. Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" dedi.

Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün, Afganistan'daki askerleri geri çekme planı hakkında bir açıklama yapacağını söyledi.

NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

11 Eylül'de çekilecek iddiası

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki Amerikan güçlerinin 11 Eylül'de bu ülkeden ayrılacağını söyleyeceğini bildirdi.

ABD, geçen yıl Trump yönetiminin Taliban ile görüşmelerde verdiği son süre olan Mayıs'a kadar çekilmeyi kaçırmış olacak.

Yeni çekilme tarihi Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların 20. yılına denk gelecek.

Biden da daha önce 1 Mayıs'a dek çekilmenin zor olacağını söylemişti.

ABD ve NATO yetkilileri, Taliban'ın şu ana dek şiddet olaylarını azaltma taahhütlerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Gazetecilere bilgi veren üst düzey bir yönetim yetkilisi, Taliban'a çekilme sırasında ABD güçlerine saldırırlarsa "güçlü bir yanıtla karşılaşacakları" uyarısı yapıldığını söyledi.

Yetkili, Biden'ın acele bir çekilmenin ABD güçlerini riske atacağını düşündüğünü vurguladı.

Biden'ın çekilme duyurusunu bugün bizzat yapması bekleniyor.

ABD'nin çekilme duyurusu, Taliban ve Afgan yönetiminin ABD'nin öncülüğünde Türkiye'de bu ay yapılacak konferansa katılmayı kabul ettiğinin açıklanmasından sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çarşamba günü kararla ilgili olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO müttefiklerine bilgi vermesi bekleniyor.

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