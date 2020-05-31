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Dünya

ABD adım adım iç savaşa ilerliyor! Trump orduyu şehre soktu

ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterilerin bastırılması için ordu birliklerine görev verileceğini belirtmesinin ardından George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle gösterilerin devam ettiği Minneapolis'e ABD ordusuna bağlı çok sayıda askeri araç girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 09:52:00 -
ABD adım adım iç savaşa ilerliyor! Trump orduyu şehre soktu

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayılmasının ardından ordu birlikleri Minneapolis'e girdi.

Trump sinyali vermişti

Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve ordunun sahaya süreceği talimatını vermişti. Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer eyalet yönetimi çağrıda bulunursa ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." demişti.

Çok sayıda askeri araç Minneapolis'e girdi

Trump'ın bu açıklamasından saatler sonra ordu birliklerinin George Floyd protestolarının başladığı Minneapolis'e girdi. Ordu birliklerinin şehre girdiğinin görüldüğü görüntülerde çok sayıda askeri araç dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?

ABD'de ırkçı polis memuru Derek Chauvin, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına aldığı siyahi George Floyd'u boğarak sokak ortasında vahşice öldürmüştü.Chauvin'in bu ırkçı tavrı ve Beyaz Saray yönetiminin polise karşı bir yaptırımda bulunmaması halkın öfkesini daha da artırdı ve kentte başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.Kitlesel bir halk hareketine dönüşen protestolar, tüm dünyanın gündemine oturdu.

 

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