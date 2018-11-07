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ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifa ettiği öğrenildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:07
ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu.

Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Trump Twitter'dan açıklama yaptı

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:07
  1. Jeff Sessions

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