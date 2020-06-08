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Dünya

ABD Adalet Bakanı Barr: Kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum

ABD Adalet Bakanı Barr, "ABD'de ırkçılık var ama kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:02:00 -
ABD Adalet Bakanı Barr: Kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum

ABD Adalet Bakanı William Barr, CBS televizyonuna, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi ve ülke geneline yayılan protestolar hakkında açıklamada bulundu. 

Siyahi Amerikalıların ülkenin tarihi göz önünde bulundurulduğunda neden polislere güvenmediğini anladığını söyleyen Barr, ''Tarihimizde birçok kurumumuz bariz ırkçıydı.'' dedi. 

"ABD'de ırkçılık var ama kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum"

1960'lardan bu yana eşitsizlikler konusunda kurumlarda reformlar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini belirten Barr, ''ABD'de ırkçılık var ama kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

Amerikan ordusunda daha önce ırkçılık varken şu an eşit fırsatlar sağlandığını dile getiren Barr, polis departmanında şu an aynı süreçten geçildiğini söyledi.

Polislerin çoğunun iyi olduğunu ama içlerinde kötülerinde bulunduğunu ifade eden Barr, bireylerin eylemlerinin tüm birimin ''çürük'' olduğu anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.

 

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