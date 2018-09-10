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ABD Açık'ta zafer Djokovic'in! 3'üncü kez kazandı

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek erkekler finalini kazanan Novak Djokovic kariyerinde 3'üncü kez ABD Açık'ta şampiyonluğa uzandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
ABD Açık'ta zafer Djokovic'in! 3'üncü kez kazandı

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 6'ncı sırada bulunan Sırp Novak Djokovic, 3'üncü sıradaki Arjantinli Juan Martin del Potro ile karşı karşıya geldi.

SET VERMEDEN ŞAMPİYON

Toplam 3 saat 16 dakika süren maçta 29 yaşındaki Del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenen 31 yaşındaki Djokovic, üçüncü kez ABD Açık'ta zafere ulaştı. Ayrıca, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazanan Djokovic, 1988-2003 yılları arasında mücadele eden Amerikalı tenisçi Pete Sampras'ı da bu alanda yakaladı. Djokovic, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Sampras'ın idolü olduğunu belirterek, ailesi ve yakınlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Del Potro'nun uzun yıllar süren sakatlıklarına işaret eden Djokovic, "Bu sene dirseğimden ameliyat olduğumda, Juan Martin'in 2-3 yıl boyunca olduğu ameliyatlarla neler yaşadığını anladım. Zor zamanlardı ama bu tür güç durumlardan öğreniyorsunuz. O, bir gün en iyi oyunculardan biri olacağına dair kendine inanmaya devam ediyor ve ben de onun gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu. Final müsabakasını kaybeden del Potro ise kendisini destekleyen taraflara teşekkür ederek, "Şu an konuşmak pek kolay değil. Final maçını bu harika idole (Djokovic) karşı oynadığım için çok mutluyum. Benim son turnuvalarımdan biri olduğunu ve ona karşı kazanmak istediğimi biliyor. Kaybettiğim için tabii ki üzgünüm ancak Novak için mutluyum." dedi.

ABD Açık'ı 9 yıl önce kazandıktan sonra kendisinin sakatlıklarla mücadele ettiğini belirten del Potro, favori turnuvası olarak nitelendirdiği ABD Açık'ta finale ulaştığı için memnun olduğunu dile getirdi. Erkeklerde İspanyol Rafael Nadal'ın toplam 17, İsviçreli Roger Federer'in ise toplam 20 grand slam zaferi bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
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