ABD, 13 yıl önce kaybolan eski FBI ajanı Levinson ile ilgili 2 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson'un 2007'de İran'ın serbest dolaşım bölgesi Kiş Adası'nda kaybolmasıyla ilgili İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının 2 üst düzey yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran hükümetinin 13 yıldır Levinson'un yeri ve durumu hakkında bilgisi olduğunu "inkar ettiği" belirtildi.

Üst düzey İranlı yetkililerin Levinson'un "kaçırılmasına ve tutuklanmasına" izin verdiği iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin bir dezenformasyon kampanyasının başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Mohammad Baseri ile Ahmad Khazai'nin Levinson'un "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümünde" rol oynadıkları belirtilerek, yaptırım listesine eklendikleri kaydedildi.

- "ABD sorumluların peşinden gidecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Levinson'ın İran'da kaçırılması, İran rejiminin haksız eylemlerde bulunma istekliliğinin çirkin bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Mnuchin, ABD'nin Amerikan halkının güvenliğine her zaman öncelik vereceğini vurgulayarak, Levinson'un "tutuklanmasında ve olası ölümünde" rol oynayanları agresif bir şekilde takip etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise yaptığı açıklamada, "Bu yaptırımlarla, ABD hükümeti ilk kez İran hükümetini Robert Levinson’ın kaçırılmasından sorumlu tutuyor. Soruşturma sürerken ABD bu konunun sorumlularının peşinden gidecektir." ifadesini kullandı.

Levinson’ın ailesinin 13 yıldır büyük acılar yaşadığına işaret eden McEnany, "İran bu konunun sorumlusudur ve bu konudaki soruların cevaplarını vererek bu kabusu bitirebilir. İran ile bundan sonra yapılacak görüşmeler, bu soruna bir çözüm aramalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Robert Levinson olayı

Amerikalı özel bir dedektif ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinden emekli eski bir FBI ajanı olan Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş Adası'nda sigara kaçakçılığı vakasını araştırırken kaybolmuştu.

Barack Obama yönetimi eski FBI ajanının bulunması için Tahran’dan yardım istemiş, Levinson’un Kiş Adası’na kişisel bir iş için seyahat ettiğini savunmuştu ancak Amerikan haber ajansı AP, Levinson’un İran’da aslında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı yönünde haber yayınlamıştı.

Levinson'ın, Kasım 2010'da özgürlüğüne kavuşmak için yardım istediği ancak kimler tarafından ve nerede tutulduğu konusunda bilgi vermediği bir videosu yayımlanmıştı. İran hükümeti sürekli olarak, Levinson'ın ortadan kaybolması ya da nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunmuştu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Mart 2011'de Levinson'ın, Güney Asya'da bir yerlerde tutulduğunu açıklamış, bu açıklama, eski FBI ajanının, Afganistan veya Pakistan gibi bir yerde terörist bir örgüt ya da suç örgütünün elinde olabileceği olasılığını akla getirmişti.