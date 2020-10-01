ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), C plakalı servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin montajı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçları ve taksilerde koruyucu kabin uygulaması kararının ardından kent genelinde hizmet veren taksi, dolmuş ve özel halk otobüslerine şeffaf kabin takıldı.

Bu kapsamda C plakalı servis araçlarına da Ankara Büyükşehir Belediyesince ücretsiz şeffaf kabin montajı yapılmaya başlandı.

Ankara Servisçiler Odası ve Ankara Ticaret Odasına bağlı C plakalı servis araçlarına gelen talep doğrultusunda şeffaf kabin takılmasına yönelik çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

- İlk etapta 2 bin 500 servis aracına şeffaf kabin takılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ilk etapta 2 bin 500 servis aracına şeffaf kabin takılacağını bildirdi.

Etlik Eski Garajı'nda kurulan atölyede üretilen kabinlerin, talepte bulunan servis araçlarına uygulanacağını anlatan Koç, hem sürücülerin hem de vatandaşların sağlığı için önemli olan uygulamaya ulaşım sektöründe hizmet veren esnafın yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Zabıta Daire Başkanı Koç, şunları kaydetti:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçlarında sürücü koruyucu kabinleri zorunlu tutması nedeniyle Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın çağrısıyla tüm taksilere, dolmuşlara, özel halk otobüslerine, özel taşıma araçlarına ve EGO otobüslerine bu şeffaf kabinleri yapmıştık. Ankara Servisçiler Odasına bağlı 1500 aracın montajını tamamlamak üzereyiz. Ankara Ticaret Odasına bağlı 3 bin araçtan da bin kadar talep aldık. Onların yapımına da başladık."

Öte yandan Ankara Ticaret Odası 52. Komite Servis Araçları ve Şehir İçi Filo Kiralama Meclis Üyesi Ünsal Akkuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a desteği için teşekkür etti.



