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Gündem ABB'de deprem! Mansur Yavaş hakkında şikayet yağmuru
Gündem

ABB'de deprem! Mansur Yavaş hakkında şikayet yağmuru

Yeniakit Publisher
2023-09-30 08:17:00 -
ABB'de deprem! Mansur Yavaş hakkında şikayet yağmuru

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde "ek dersli" olarak çalışan yaklaşık 1300 usta öğretici, asgari ücretin altındaki maaşları, statülerinin dışında çalıştırılmaları, fazla mesaiye zorlanmaları ve hiçbir özlük haklarının olmaması sebebiyle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı devlete şikayet etti.

ABB bünyesinde "ek dersli" olarak çalışan yaklaşık 1300 usta öğretici Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Usta öğreticiler mağduriyetin giderilmesini talep etti.

3'TE BİR BİLE DEĞİL

Belediyenin asli işlerini yapmalarına rağmen iş kollarının herhangi bir tanımı olmayan personel arasında çok sayıda yüksek lisans ve doktora mezunu da yer alıyor.

Birçok usta öğreticinin aylık maaşı ise 9-11 bin lira arasında değişiyor. Haftanın 6 günü çalışan ve 40 saat üzerinden maaş alan mağdur personel, fazla mesaiye de zorlanarak 48 saat görev yapıyor.

Her sene belediye tarafından düzenlenen ve tamamen belediyenin talepleri doğrultusunda hazırlanan taahhütname ile çalışan usta öğreticilere ABB tarafından hiçbir özlük hak da verilmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyede adeta "modern kölelik" uygulamasını hayata geçiren ABB yönetimi, haftada 48 saat çalıştırdığı usta öğreticileri statülerinin dışında da mesai yapmaya zorluyor.

Asıl sorumlular yerine belediyenin tüm asli görevlerini yapmak zorunda bırakılan usta öğreticiler, işlerini yaptıkları çalışanların 3'te 1'i oranında bile maaş alamıyor.

YENİ EYLEMLER YOLDA

Seslerini duyurmak için geçen ay ABB önünde eylem yapan usta öğreticiler, bu girişimlerinden sonuç almayınca mağduriyetlerinin çözümü için bu kez Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Mansur Yavaş ve belediye yönetiminin sert uygulamalarını adeta devlete ihbar eden 1300 usta öğretici, hem maaşlarına ciddi bir zam hem de özlük haklarını talep ediyor.

Mağdur eğitimciler, çağrılarına yanıt alıncaya kadar ABB önündeki eylemlerine her ay bir yenisini daha ekleyeceklerini açıkladı.

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