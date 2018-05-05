Abbas Mısır istihbarat başkanından ne istedi?

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Filistin Yönetimi başkanı Mahmud Abbas, Mısır istihbarat başkanı Abbas Kamil’den ne sitedi?

Arabi21’de yer alan habere göre Mahmud Abbas, geçtiğimiz Nisan ayının 8’inde Ramallah’ta Abbas Kamil ile bir araya geldi.

Hamas ile uzlaşma konusunu görüşmek isteyen Abbas, Gazze’nin silahtan arındırılma şartını koştu.

Abbas toplantıda Kamil’e şunları söyledi: Gazze’de silah istemiyorum. Kassam başta olmak üzere tüm silahlı örgütler silahını teslim etmesi gerekiyor.

Arabi21’e konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen kaynağa göre Abbas, Mısır’ın Refah sınır kapısında uyguladığı kolaylıkları eleştirerek bu uygulama sayesinde Hamas ve Dahlan’ın popülerliğinin arttığını iddia etti.

Abbas, merkezi komite toplantısında Gazze ile ilgili şunları ifade etti: Mısır istihbarat başkanına, kimsenin bize baskı uygulamasına ve iç işlerimize karışmasına müsaade etmeyeceğimi ilettim. Kamil’e ayrıca Hamas ile uzlaşma konusunda son kez araya girmenize izin vereceğimi ve tek şartımın Gazze’nin silahtan arındırılması olduğunun da altını çizdim.