Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abbas Mısır istihbarat başkanından ne istedi?

Mahmud Abbas Mısır istihbarat başkanından ne istedi?

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:38
Abbas Mısır istihbarat başkanından ne istedi?

yeniakit.com.tr

Filistin Yönetimi başkanı Mahmud Abbas, Mısır istihbarat başkanı Abbas Kamil’den ne sitedi?

Arabi21’de yer alan habere göre Mahmud Abbas, geçtiğimiz Nisan ayının 8’inde Ramallah’ta Abbas Kamil ile bir araya geldi.

Hamas ile uzlaşma konusunu görüşmek isteyen Abbas, Gazze’nin silahtan arındırılma şartını koştu.

Abbas toplantıda Kamil’e şunları söyledi: Gazze’de silah istemiyorum. Kassam başta olmak üzere tüm silahlı örgütler silahını teslim etmesi gerekiyor.

Arabi21’e konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen kaynağa göre Abbas, Mısır’ın Refah sınır kapısında uyguladığı kolaylıkları eleştirerek bu uygulama sayesinde Hamas ve Dahlan’ın popülerliğinin arttığını iddia etti.

Abbas, merkezi komite toplantısında Gazze ile ilgili şunları ifade etti: Mısır istihbarat başkanına, kimsenin bize baskı uygulamasına ve iç işlerimize karışmasına müsaade etmeyeceğimi ilettim. Kamil’e ayrıca Hamas ile uzlaşma konusunda son kez araya girmenize izin vereceğimi ve tek şartımın Gazze’nin silahtan arındırılması olduğunun da altını çizdim.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:38
  1. mahmud abbas
  2. filistin yönetimi
  3. mısır istihbarat
  4. mısır
  5. abbad kamil
  6. gazze
  7. kassam

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp11 dk önce
    Abbas, Gazze’nin silahtan arındırılma şartını koştu ve Mısır istihbarat başkanından istedi. Bu Araplar bir garip, neyi kimden istemeleri dahi bir muamma...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
  1. Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
  2. Hangi kitaplar çocuklar için uygundur?
  3. Rusya'da AVM yangını! 200 kişi...
  4. Karamollaoğlu'nun imza sayısı kaç oldu?
  5. Abbas Mısır istihbarat başkanından ne..
  6. İlçe Milli Eğitim Müdürü mantar..
  7. Samsunspor küme düştü
  8. Dev change oto operasyonu
  9. Gazze'de patlama! Ölü ve yaralılar var
  10. Canan Karatay: Kelle paça ye, botoksa..
  11. Pakistan'da maden kazası! Çok sayıda..
  12. Trabzonspor'a Kasımpaşa darbesi! 5-2
  13. İstanbul'da değnekçi terörü: Defalarca..
  14. Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
  15. Uzmanlardan korkutan sel uyarısı
  16. ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!
  17. ‘Rusya ile ABD arasında savaş çıkabilir’
  18. Terörist İsrail askerleri..
  19. Lunaparkta acı olay! Küçük çocuğun..
  20. ‘Esed’e kimyasalı İsviçre verdi’
Kuveyt Türk
Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda