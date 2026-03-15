SUV almak isteyenlere müjde! JAECOO 7’de büyük kampanya

Yenilikçi tasarım diliyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA ve JAECOO, premium off-road SUV modeli JAECOO 7 için mart ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. OMODA ve JAECOO, Türk tüketicilere premium off-road SUV modeli JAECOO 7 için dikkat çekici finansman teklifleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, cazip kredi seçenekleri ve avantajlı nakit indirim olanakları ile yeni bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılara önemli fırsatlar sağlıyor.

Türkiye’de satış başarısı geldi

İlk premium off-road SUV modeli JAECOO 7 ile Türkiye’de kısa sürede önemli bir satış başarısı elde eden OMODA ve JAECOO, sunduğu avantajlı finansman olanakları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda üstün teknolojisi ve benzersiz arazi sürüş fonksiyonları ile Türkiye SUV pazarına yeni bir soluk getiren JAECOO 7’nin 2026 model yılı Evolve 4x2 versiyonu için ticari müşterilere özel 1.000.000 TL’ye 6 ay vadeli %2,22 faizli kredi veya 300.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca 2026 model yılı JAECOO 7 Evolve 4x2, 200.000 TL nakit alım avantajı ile OMODA &JAECOO yetkili satıcılarında kullanıcılarını bekliyor.

Ayrıca 2025 ve 2026 model yılı JAECOO 7 Revive 4x2 versiyonları için de ticari müşterilere özel cazip finansman seçenekleri sunuluyor. Bu kapsamda kullanıcılar 1.000.000 TL’ye 6 ay vadeli %2,22 faizli kredi veya 300.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi avantajlarından yararlanabiliyor. Sunulan bu finansman seçenekleri ile JAECOO 7, premium SUV sahibi olmak isteyen ticari müşteriler için önemli bir fırsat yaratıyor.

Sınırları aşan premium SUV JAECOO 7!

Premium, şehirli off-road SUV modeli JAECOO 7, iddialı tasarımı ve üstün off-road performansıyla Türk kullanıcısının dikkatini çekmeyi başardı. JAECOO 7, "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" sloganıyla modern şehir tarzını off-road estetiği ile birleştiren iddialı çizgilerle, klasik tasarım öğelerini miras alıyor. Modern tasarımlı ön ızgarası ve matris LED farları ile güçlü bir görünüm ortaya koyarken, 19 inçlik jantları zarafeti güçlü görünümle birleştiriyor.

Buna ek olarak JAECOO 7, off-road sürüşlerinde devrim yaratan ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılıyor. Kum, kar ve off-road da dahil olmak üzere yedi sürüş modu sunan bu sistem, farklı sürüş gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunuyor. Üst düzey kalite ve mükemmel sürüş deneyimiyle öne çıkan JAECOO 7’nin akıllı kokpiti ise üstün tepki hızı, akıcı performansı ve gelişmiş kullanım özellikleri için sektördeki en gelişmiş Snapdragon 8155 çiple donatıldı. Modelin 14,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, gelişmiş ve sürükleyici bir teknolojik deneyim sağlıyor. Yeni sektör lideri sanal gösterge paneli ve 540° gelişmiş görüş sistemi ile sürücülerin çevreleriyle ilgili bilgilere zahmetsizce erişmelerini sağlayarak sürüş güvenliğini artırırken, kullanıcılara sorunsuz bir off-road yolculuğu sağlıyor. Ayrıca benzersiz 8 hoparlörlü SONY surround ses sistemi ile 64 renkli ortam aydınlatması bir araya gelerek sürükleyici bir sürüş deneyimi yaşatıyor.