ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Türkiye Emekli Subaylar Derneğini (TESUD) ziyarete etti.

Altınok, TEMAD Genel Merkezi'ndeki konuşmasında, askerlik mesleğinin çok kutsal bir görev olduğunu belirtti.

"Bizim şiarımız, önce vatan, bizim şiarımız mevzubahis vatansa gerisi teferruattır şiarıdır." diyen Altınok, yurdun her köşesinde dağ, taş, kar, kış dinlemeden görev yapan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını anan Turgut Altınok, seçim çalışmaları hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

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Ankara'nın son 5 yılda hizmet almadığını, başkenti Milli Mücadele ruhuna uygun bir şehir haline getireceklerini söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Milli Mücadele'nin merkezidir. Cumhuriyet'imizin 100. yılında maalesef Ankara'da Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir tane eser göremedik. Öyle bir derdi de yok. Biz, Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açtık. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzemizi de yakında açıyoruz. Ankara'nın, milli değerlerimizin ve Milli Mücadele'mizin başkenti olması lazım. Bu ruhu yaşatmak lazım. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez."

Altınok, taleplerini dinlediği TEMAD üyelerine, "Yanınızda, yakınınızda olacağız, sesiniz ve nefesiniz olacağız." dedi.

TEMAD üyeleri de anı defterini imzalayan Altınok'a teşekkür plaketi verdi.

Turgut Altınok, daha sonra TESUD Genel Merkezi'ne geçti. Altınok, buradaki konuşmasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Size diyor ki 'Benden proje, hizmet beklemeyin.' Burası taşra değil, burası bir ilçe değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi. Milli Mücadele'mizin başkenti. Sıradan bir şehir değil. Türkiye'nin bir tane başkenti var. Dolayısıyla Ankara bunu hak etmiyor. Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılında maalesef Ankara'ya belediyenin yaptığı kalıcı bir tane eser yok."