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Aktüel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Bosna Hersek ile AB aynı değerlerden doğan ikiz kardeşlerdir"
Aktüel

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Bosna Hersek ile AB aynı değerlerden doğan ikiz kardeşlerdir"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:15:05 -
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Bosna Hersek ile AB aynı değerlerden doğan ikiz kardeşlerdir"

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkanlar'ın AB üyeliğinin farklılıkların bir araya gelmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasındaki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşmasının paraf edilmesinin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Borrell, "Dayton'dan Brüksel'e" konulu konuşma yaptı.

Borrell, Saraybosna'da, ezan sesiyle kiliselerden yayılan çan sesinin aynı anda işitilebileceğini anımsatarak, Bosna Hersek'in sahip olduğu çok kültürlülüğün, bölünmelere karşı "ağır bir silah" olduğunu söyledi.

Tarihte, farklılıkların silaha dönüşebileceğini gösteren birçok örneğin mevcut olduğuna işaret eden Borrell, "Bunun bir örneği de yaklaşık 30 yıl önce Bosna Hersek'te de yaşandı. Komşular birbirine düşman oldu." diye konuştu.

Bosna Hersek ile AB'nin "aynı değerlerden doğan ikiz kardeşler" olduğunu belirten Borrell, "Biz aynı tarihte, 1992'de doğduk. AB o yıl Avrupa Topluluğunun halefi olurken, Bosna Hersek ise bağımsız bir devlet oldu." dedi.

AB'yi "geçmişte yaşanan trajedilerin üstesinden gelme projesi" olarak nitelendiren Borrell, trajedilerden birinin Bosna Hersek'te yaşandığını ancak farklılıkların olduğu bir yerde barışın sağlandığını söyledi.

Batı Balkanlar'ın AB üyeliğinin farklılıkların bir araya gelmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Borrell, AB'nin, Bosna Hersek'in üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Saraybosna ziyareti kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Zeljko Komsic, Sefik Dzaferovic'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Maliye ve Hazine Bakanı Vjekoslav Bevanda, Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve parlamento temsilcileri ile bir araya geldi.


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