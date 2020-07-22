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Aktüel

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:17:25 -
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirerek itidal çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Borrell'in dışişleri bakanlarıyla eş zamanlı bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Borrell'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilerek, "İki tarafa da silahlı çatışmaya son verme ve gerginliği artıracak açıklamalardan kaçınma" çağrısı yaptığı kaydedildi.

Borrell'in tüm bölgesel aktörlerin "barışçıl amaç" için çaba sarf etmesi gerektiğini belirttiği açıklamada, tarafların doğrudan iletişim kurmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Borrell'in Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelere tekrar dönülmesinin önemine işaret ettiği belirtildi.

- Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.



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